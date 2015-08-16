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العبادي والشيخ حمودي يبحثان الحرب ضد داعش والتسوية الوطنية والاوضاع السياسية

العبادي والشيخ حمودي يبحثان الحرب ضد داعش والتسوية الوطنية والاوضاع السياسية
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:59 - 25/01/2017 - عدد القراء : 23

بحثَ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل الجاد من اجل تشريع القوانين التي تخدم المواطنين. وقدم العبادي شرحاً لتفاصيل الانتصارات المتحققة في عمليات قادمون يا نينوى وتطهير الجانب الايسر كما تم التطرق الى اهمية المصالحة المجتمعية كأساس للتسوية السياسية، فيما قدم الشيخ حمودي التهاني والتبريكات بالانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا البطلة وشكره للسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي للمساهمة في حوار بغداد.

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