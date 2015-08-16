العراق والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بمواصلة الحوار البنّاء حول جميع القضايا المشتركة

أصدرت جمهورية العراق والاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً في ختام الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الوزاري في لوكسمبورغ، فيما أكدا التزامهما بمواصلة الحوار البنّاء حول جميع القضايا المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته العدالة أن “العراق والاتحاد الأوروبي أصدرا بياناً مشتركاً عقب اختتام الاجتماع الرابع لمجلس التعاون بين الجانبين على المستوى الوزاري، الذي عُقد في دوقية لوكسمبورغ الأحد الموافق 19 تشرين الأول 2025، وجاء إصدار البيان بمتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، الذي ترأس وفد العراق خلال الاجتماع، بالتنسيق مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس”.

وأكد البيان، أن “الجانبين ناقشا أولويات العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها ملفات الهجرة، والتجارة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الإنمائي، والطاقة، مشددين على التزامهما بمواصلة الحوار البنّاء حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.”

وأشاد الاتحاد الأوروبي في البيان، ” بالدور الدبلوماسي البنّاء الذي يضطلع به العراق في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط”، مؤكداً “دعمه المستمر لبغداد في هذا المسار”.

كما أشار إلى “التقدم الملحوظ الذي أحرزه العراق في ترسيخ الاستقرار الداخلي والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، باعتبارها خطوة حاسمة في تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد”.

وجدد البيان تأكيد “دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في انتقاله من مرحلة التعافي الأمني إلى التعافي الاقتصادي والاستثماري”، منوهاً في الوقت نفسه “بجهود الحكومة العراقية في إعادة وتأهيل مواطنيها المحتجزين في المخيمات الواقعة شمال شرق سوريا

