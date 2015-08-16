العراق يبحث تفعيل بنود اتفاقيّة الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة

بحثتْ اللجنة العليا لمُتابَعة تنفيذ اتفاقيّة الإطار الإستراتيجي المُوقـَّعة بين العراق والولايات المتحدة، تفعيل بنود الاتفاقية. وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان الوزير ابراهيم الجعفري “ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لمُتابَعة تنفيذ اتفاقيّة الإطار الإستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون المُوقـَّعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركيَّة عام 2008 في مقرِّ الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء على مُقترَح وزارة الخارجيَّة بتشكيل لجنة عليا تـُعنى بإدارة الملفات المُشترَكة بين الوزارات العراقيَّة والأميركيَّة في إطار الاتفاق الإستراتيجي وبرئاسة وزير الخارجيَّة؛ لتفعيل بُنود الاتفاق، ورعاية المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، وتطوير المجالات التي تضمَّنتها الاتفاقيَّة، واحترام السيادة، وخدمة للشعبين الصديقين”. وخلص الاجتماع، بسحب البيان، إلى “ضرورة استثمار الاتفاق على أفضل وجه من خلال التوصُّل إلى رؤية خاصّة بكلِّ قطاع، وترجمة ذلك إلى واقع عمل من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم من أجل تفعيل مضمون الاتفاق وتبني آليات من أجل تنفيذها وزيادة حجم التعاون بين بغداد وواشنطن في المجالات كافة”. ولفت البيان، ان الاجتماع عقد بمشاركة “عدد من الوكلاء، والمديرين العامِّين في وزارات الدفاع، والداخليّة، والنفط، والتخطيط، والمالية، والصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والنقل، والصناعة، والتجارة، والتربية، والإسكان والإعمار، والهجرة والمهجرين، والعمل والشؤون الاجتماعية، والعدل، والشباب والرياضة، والكهرباء، الموارد المائية، ومكتب رئيس الوزراء، والهيئة الوطنية للاستثمار وجهاز الأمن الوطنيّ، وجهاز مكافحة الإرهاب”.

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