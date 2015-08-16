العلاقات الخارجية تبحث جملة من المواضيع منها انضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية

اجرت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة نائبة رئيس اللجنة احلام الحسيني مناقشة لمجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها ، حيث تم الاتفاق على رفع مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 للقراءة الثانية .

وناقش المجتمعون دعوة البرلمان الباكستاني ( التجمع البرلماني النسوي ( WPC ) ) للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ( دور النساء البرلمانيات في تعزيز الديمقراطية والعدالة

الاجتماعية) والذي سيعقد في اسلام اباد للفترة من 12-14 / اذار /2017 ، فضلا عن مناقشة دعوة المجموعة البرلمانية للبلدان الناطقة باللغة العربية في الشرق الاوسط في البرلمان

الالماني الى لجنة الصداقة العراقية – الالمانية لزيارة برلين للفترة من 29- ايار الى 2- حزيران / 2017.

كما ناقش الاجتماع طلب تعديل المادة 125 من الدستور العراقي وانضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية .

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