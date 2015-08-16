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العلاق: رئيس الوزراء مُصرّ على تولي الوزارات الشاغرة من التكنوقراط

الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 1:23 - 22/12/2016 - عدد القراء : 38

قالَ النائب عن التحالف الوطني علي العلاق ان رئيس الوزراء حيدر العبادي مُصر على تولي مرشحين من التكنوقراط الوزارات الشاغرة. وأفاد العلاق أن “رئيس الوزراء يصر على ان يكون البديل مهني للوزارات الشاغرة ومن التكنوقراط وناجح ونزيها وقادرا ويتمتع بالكفاءة”. وأكد ان “التنسيق مع الكتل السياسية بتسمية المرشحين أمر مهم لانها ستصوت لصالح المرشح وعدم تصويتها سيرجأ الأمر وهذا يُضر بالعملية لذا اقناع الكتل والتفاهم معها مرحلة مهمة من مراحل انجاز هذا المشروع”. وحول وجود طلبات استجواب لوزراء في البرلمان أكد العلاق وجودها لكنه نوه بأن الاتخاذ الاجراء بها، عند رئاسة مجلس النواب حصراً.

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