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العمليات المشتركة: بقايا عصابات داعش في حالة إرباك وفوضى

العمليات المشتركة: بقايا عصابات داعش في حالة إرباك وفوضى
الصفحة الاولى - بغداد/متابعة العدالة - 4:38 - 09/12/2020 - عدد القراء : 108

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن عصابات داعش الإرهابية تعيش حالياً في حالة إرباك وفوضى، فيما أشارت إلى أن الضربات الجوية الأخيرة أدت إلى قتل العشرات من العناصر الإرهابية. وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي: إن “قيادة العمليات المشتركة تعاملت بكل حرفية ضد عصابات داعش الإرهابية، من خلال الجهد الاستخباري والأمني، إضافة إلى الاعتماد على مصادر مهمة، وكذلك تحليل المعلومة، وبناء تقدير الموقف”. وأضاف أن “الضربات الجوية الأخيرة التي قام بها التحالف الدولي، أدت إلى قتل عشرات العناصر من عصابات داعش الإرهابية”، مشيراً إلى أن “عصابات داعش الإرهابية الآن في حالة فوضى وإرباك، وهذا يرجع إلى الجهد الذي تبذله القوات الأمنية من خلال خلية الصقور، وكذلك مديرية الاستخبارات العسكرية، فضلاً عن جهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات”.

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