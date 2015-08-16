القانونية النيابية تناقش حزمة من مشاريع القوانين

ناقشت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة جدول اعمالها وفي مقدمته مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية منها التحصيل الدراسي للمرشح والعمر ونظام القوائم الانتخابية وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الفقرات المتبقية في مشروع القانون الى الاجتماع القادم لانضاج الافكار والمقترحات المقدمة من قبل السادة اعضاء اللجنة .

من ناحية اخرى ناقشت اللجنة مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة حيث جرى الاتفاق على دعوة القضاة المختصين في تطبيق قانون العفو للاستماع الى ارائهم من اجل الوصول الى الاراء النهائية داخل اللجنة بشأن التعديلات المقترحة على قانون العفو العام.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون المحكمة الاتحادية بالاضافة الى القوانين الاخرى المدرجة على جدول اعمالها.

من جانبه وجه النائب محسن السعدون رئيس اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة القانونية لدراسة مقترح قانون السلطة التنفيذية .

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