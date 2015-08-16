القوات الأمنية تقترب من تحرير الساحل الايسر بالكامل وحملة للقبض على الدواعش المتخفين في المناطق المحررة

كشفَ القائد في قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ان “القوات الأمنية اقتربت من اعلان تحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل بالكامل من عصابات داعش الإرهابية”. وقال الساعدي ان “القوات الأمنية قريبة من اعلان تحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل بشكل كامل من عصابات داعش الإرهابية”، لافتا الى ان “مقاومة عصابات داعش الإرهابية اقل من ما كانت عليه في بداية الاقتحام”. وأشار الى ان “القوات تتمركز بالقرب من نهر الخوصر بعد ان أنجزت كامل أهدافها العسكرية بتحرير 40 حيا من الساحل الايسر”. وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي قد اكد ان “قوات جهاز مكافحة الإرهاب أنجزت الصفحة الأولى من تحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل بعد تحرير 40 حيا من الساحل”. وكبدت القوات الأمنية عصابات داعش الإرهابية خسائرا بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك التي خاضتها القوات لتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الإرهابية. الى ذلك قالت قيادة قوات النخبة الثانية التابعة لجهاز مكافحة الارهاب، ان قوات النخبة ستتوجه إلى تحرير 12 حياً ضمن المحور الشرقي لعمليات الموصل. وقال قائد القوات اللواء الركن معن السعدي ان “القوات صدت تعرضات شنتها عصابات داعش الإرهابية، وأحبطتها جميعاً”، مشيرا إلى إن “القوات الأمنية ستتوجه لتحرير 12 حياً في المحور الشرقي {محور جهاز مكافحة الإرهاب}”. وأضاف ان “عصابات داعش الارهابية تعتمد على العجلات المفخخة والتعرضات في إبطاء تقدم القوات الأمنية نحو الأحياء المتبقية”. وكان قائد الجهاز الفريق الركن عبد الغني الاسدي اعلن في 15 كانون الاول الجاري، انتهاء الصفحة الاولى من مهام تحرير الساحل الايسر من الموصل والتي اتمت بتحرير 40 حياً من اصل 56 حياً. على صعيد متصل قال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي، ان “قوات جهاز مكافحة الإرهاب باشرت في تنفيذ حملة استخبارية كبرى للقبض على عناصر عصابات داعش الإرهابية في المتخفين في المناطق المحررة”. وقال الاسدي ان “القوات الأمنية وبناء على قاعدة بيانات استخبارية ومعلومات من العوائل تمكنت من القاء القبض على اعداد كبيرة من عصابات داعش الإرهابية في الاحياء المحررة من الساحل الايسر للموصل”. وأشار الى ان “العملية تستهدف في الوقت الحاضر احياء [الزهور والشقق السكنية والمصارف والقاهرة والزهراء]”، مشيرا الى ان “العملية ستؤدي الى ان تكون الاحياء المحررة نظيفة من الدواعش بشكل عالي ومطمئن”.

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