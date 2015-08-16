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القوات الامنية تحكم الطوق على داعش قرب الحدباء وجامع النوري في ايمن الموصل

الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:16 - 19/03/2017 - عدد القراء : 38

تتقدم بحذر لحماية المدنيين

أكدَ القائد في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، أن عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل مستمرة، مضيفاً “نتقدم بحذر في الموصل للحفاظ على أرواح المدنيين”. وقال الساعدي في تصريح صحفي “لا يوجد توقف لعمل القوات إذ إنه بعد تحرير أي منطقة تقوم القوات بعمليات التفتيش على العجلات المفخخة وتطهير المناطق من أي مفخخات أو قنابل تركها ارهابيي داعش والقبض على أي عناصر مختبئة في المنازل”. وأضاف أن “عمليات التقدم مستمرة”، مبيناً أن “التقدم يكون بحذر شديد أكثر مما كان، بسبب العدد الكبير للمدنيين في تلك المناطق، وتأمين ممرات للخروج بشكل آمن من يد داعش”. كما اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اقتراب قطعاتها 600م من منارة الحدباء وجامع النوري في الجانب الايمن لمدينة الموصل. وذكر بيان لقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ان “قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع وضعت منارة الحدباء وجامع النوري الذي شهد اعلان {الخلافة المزعومة} لعصابات داعش الارهابية بين فكي كماشة واقترب 600 م عن الهدف”. واضاف “فيما تواصل طائراتنا المسيرة على مدار الساعة برصد واستهداف تحركات الارهابيين في المنطقة المحيطة بالجامع”.

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