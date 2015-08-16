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القوات الامنية تقترب من تحرير الساحل الأيسر للموصل بالكامل

القوات الامنية تقترب من تحرير الساحل الأيسر للموصل بالكامل
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 3:59 - 15/01/2017 - عدد القراء : 10

تقتربُ القوات الأمنية من تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بالكامل. وأعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي امس السبت، في تصريح صحفي، إن “لجامعة الموصل موقعا مهما وأساسيا وقريبا من الجسور والساحل الأيمن والأحياء الأخرى، ولها جانبا معنويا وأساسيا”، مشيرا إلى ان “تعاون القوات الأمنية مع طيران التحالف والقوة والجوية وطيران الجيش ساهموا في تحرير الأحياء”، لافتا إلى ان القوات تقترب من تحرير كامل الساحل الأيسر للموصل. وأضاف إن “قتالا شرسا خاضه أبطال مكافحة الإرهاب بالرغم من وجود الكثير من المعرقلات كالمختبرات الكمياوية والتفخيخ”، لافتا إلى ان “السيطرة على معامل التفخيخ كان له دور كبير ومؤثر لحماية القوات الأمنية والمواطنين من التخريب والدمار الذي تستخدمه داعش”. وأشار شغاتي إلى ان “هناك عناصر اختصاصية للتفكيك والسيطرة على المواد المتفجرة، ومنع الإرهابيين من استخدامها وكانت تلك خطوة مهمة وكبيرة لمنع الإرهابيين من المزيد من القتل والدمار”. وعن مجريات العمليات العسكرية، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب “كل يوم نعيش انتصارات، والخطوات مستمرة لتحرير الأحياء والمدن من دنس الإرهاب وفق الخطة المرسومة”. ولفت إلى ان “الصفحة الثانية من عمليات تحرير الموصل كانت ممتازة وبأقل ما يمكن من الخسائر”، مؤكدا ان “القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب تطبق المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الأساسي والعناية بالمواطنين وتأمين الخدمات الطبية وسلامتهم”.

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