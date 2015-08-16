القوات المشتركة تطوق جامعة الموصل والاتحادية تتوغل وسط حي سومر في الساحل الايسر

تواصل تقدمها وتقترب من مرقد النبي يونس

معَ استمرار تقدمها، وصلت قوات الشرطة الاتحادية الى وسط حي سومر في الساحل الايسر من الموصل. وذكر قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت، ان “قوات الشرطة الاتحادية توغلت الى وسط حي سومر مسنودة بعشرات القناصين الذين يعتلون اسطح المباني والطائرات المسيرة لاصطياد دفاعات الارهابيين”.

وعلى الصعيد الميداني ايضا ، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بأن القوات المشتركة طوقت مبنى جامعة الموصل بعد تحرير ثلاثة أحياء شمالي المحافظة.

وقال المصدر ، إن “القوات المشتركة طوقت مبنى جامعة الموصل الواقع في المجموعة الثقافية بعد تحرير احياء البلديات والحدباء والصديق”.

وأضاف المصدر ، أن “جامعة الموصل لها مساحة كبيرة وتعتبر واحدة من اهم معاقل التنظيم في الساحل الايسر”، لافتا الى أن “داعش قام بسرقة ونقل محتويات تابعة للجامعة والفرار بها الى جهة مجهولة”.

كما أفاد مصدر أمني بأن القوات العراقية المشتركة تبعد 200 متر عن مرقد النبي يونس شمال في مدينة الموصل. وقال المصدرإن “القوات المشتركة أحكمت قبضتها على حي المالية الذي يبعد 200 متر عن مسجد ومرقد النبي يونس في منطقة سوق النبي يونس شمال المحافظة”.

وأضاف المصدر أن “عناصر داعش يفرون من المعارك وباتوا يفقدون المواجهة مع قواتنا البطلة”.

الى ذلك اعلنت وزارة الدفاع، عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عجلات مفخخة ضمن قواطع المسؤولية. وافاد بيان للوزارة، ان “أبطال الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث الفرقة الأولى تمكنت من قتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عدد من العجلات المفخخة ضمن قاطع المسؤولية، حيث قتل أبطال اللواء المدرع 35 واللواء المشاة الآلي 37 في حي المزارع 10 إرهابيين في حي المزرعة، وقتل إرهابي من قبل اللواء الثالث في الجهة المقابلة للنهر”. واضاف “كما تم قتل إرهابي من قبل اللواء أعلاه في حي الوحدة، وتمكن أبطال كتيبة الدبابات من معالجة عجلة تحمل عدد من الدواعش، وقتل من فيها في حي المزارع والعثور على 49 عبوة ناسفة محلية الصنع و 21 حزام ناسف وعشرة صواريخ محلية الصنع من قبل اللواء أعلاه في منطقة المزارع والوحدة”. وتابع البيان ان “طيران التحالف الدولي نفذ عدة ضربات جوية تم خلالها قتل 17 إرهابيا وجرح 7 آخرين وتدمير منزل كان مضافة للإرهابيين، وفي قاطع عمليات صلاح الدين تعرضت عصابات داعش الإرهابية على القطعات المتواجدة في خط الصد منطقة الحراريات – بيجي، تم الرد عليهم من قبل القوة ألمرابطة هناك أسفر الواجب عن تدمير عجلة وقتل 3 إرهابيين وحرق دراجة نارية وتدمير وكرين تابع لهذه العصابات الإرهابية”. وزاد “كما خرجت قوة مشتركة من فوج سوات صلاح الدين مع فوج الطوارئ10 وقسم مكافحة متفجرات صلاح الدين بواجب إلى منطقة الضباعي في جزيرة تكريت، وبعد ورود معلومات بوجود عبوات ناسفة في المنطقة أعلاه وأثناء البحث عثرت قوة من القيادة على 16 عبوة قمعية و11 عبوة عبارة عن جليكان سعة 20 لترا) و42 مسطرة كاملة”. واكمل ان “عدد العوائل العائدة من التهجير لمحافظة صلاح الدين بعد تدقيق موقفهم الأمني في خلية استخبارات القيادة بلغ في مدينة تكريت 38 الفا و60 عائلة وفي المجمع السكني لقضاء الدور الفين و728 عائلة، وفي قضاء الدور 6 الاف و225 عائلة وفي البو عجيل 4 الاف و835 عائلة وفي آلبوطعمة 4 الاف و948 عائلة وفي قضاء الشرقاط 30 الفا و561 عائلة، فيما بلغ عدد العوائل العائدة الى مناطق سكناها في شمال بيجي 49 الفا و794 عائلة ليكون العدد الكلي لمحافظة صلاح الدين 137 الفا و151 عائلة”. وتابع البيان انه “خلال تنفيذ واجب للبحث والتفتيش من قبل الفوج الثالث لواء المشاة 25 الفرقة 17 في منطقة شبيشة تم العثور على عبوة ناسفة عبارة عن جلكان سعة 5 لتر مملوء بمادة C4، وفتيل تفجير عبوات بطول 10 متر، وهيكل بندقية جيسي إيراني الصنع، في حين نفذت كتيبة هندسة ميدان الفرقة أعلاه واجب مشترك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة 6 في منطقة بستان التكريتي أسفر عن تفجير 12 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام”. واختتم البيان قوله ان “أبطال لواء المشاة 55 نفذوا واجبا ضمن قاطع المسؤولية عثروا خلاله على جلكان سعة 5 لتر مملوء بمادةC4، وقنبرة هاون عيار 82 ملم، وقنبرة هاون عيار 120 مترا”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus