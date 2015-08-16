القوات المشتركة تمسك الارض في الجانب الايسر واستعدادات متواصلة لتطهير الساحل الايمن

اعلنتْ قيادة عمليات قادمون يا نينوى، ان القوات المشتركة ستمسك الجانب الايسر من مدينة الموصل، الذي تم تحريره من عصابات داعش الإرهابية. وذكر بيان لقائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله “بعدما تحقق النصر العراقي الكبير في تحرير الجانب الأيسر، والاستعداد لتطهير الجانب الأيمن والمناطق الأخرى في نينوى، أوكلت مهمة مسك الارض في الجانب الأيسر الى القوات المشتركة {جهاز مكافحة الاٍرهاب، الجيش العراقي، الرد السريع، الشرطة الاتحادية، وشرطة شرطة نينوى، والحشد الشعبي من ابناء نينوى}”. وطالبت قيادة العمليات، المواطنين بـ “التعاون مع القوات العزاقيه لتحقيق الاستقرار الكامل في مناطقهم”. وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، قد أعلن في 24 من كانون الثاني الجاري، رسمياً تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل بشكل كامل، لافتا إلى “توقيع 27 مذكرة لإعادة بناء مشاريع مختلفة في المناطق المحررة بالموصل”. وميدانيا عثرت القوات الامنية على ورشة لصناعة العجلات الوهمية لعصابات داعش الارهابية في حي العربي بمحافظة نينوى. وذكر بيان لوزارة الدفاع ان “قسم استخبارات عمليات تحرير نينوى احد تشكيلات مديرية الاستخبارات العسكرية عثر على ورشة لصناعة مشبهات العجلات الوهمية من مادة الخشب التابعة لعصابات داعش الإرهابية”. واضاف ان “داعش تقوم بذلك لغرض تمويه وإيهام الطائرات المسيرة والاستطلاع والمقاتلة وبقية القطعات في منطقة الحي العربي بعد أن توضع في الطرق الرئيسية والتقاطعات لغرض استنزاف اكبر عدد من الصواريخ وصرف الأموال الطائلة لشراء الصواريخ والاعتدة المختلفة وتم صبغ العجلات باللون العسكري لتكون مقاربة جدا من عجلات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي البطل”.

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