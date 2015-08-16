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اللجان النيابية تواصل عملها لتنضيج القوانين الخلافية

اللجان النيابية تواصل عملها لتنضيج القوانين الخلافية
الصفحة الاولى - بغداد: متابعة العدالة - 7:30 - 19/01/2025 - عدد القراء : 104

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم ، ، ان القوانين الخلافية ما زالت غير ناضجة، فيما اعتبر تقديمها بسلة واحدة امر غير منطقي

وقال كريم في تصريح صحفي ، ان ” تعطيل جلسات مجلس النواب يعود بالاساس الى ان بعض القوى السياسية التي تحاول ادراج بعض القوانين على جداول اعمال جلسات المجلس وهي لازالت غير ناضجة من الناحية الشكلية والقانونية”.

وبين، ان ” المطالبة بادراج القوانين التي لم يتم الاتفاق عليها غير منطقي” .

واضاف ان ” ان اللجان النيابية تعد مطبخا لتنضيج القوانين لكونها تضم ممثلين عن الكتل السياسية هي من تعطي الاشارة لرئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية الى ادراجها في جداول اعمال المجلس في حصلت على توافق ممثلي الكتل السياسية او غالبيتهم

من جهته أعلن عضو مجلس النواب حيدر السلامي، ، رفض مجلس النواب اداراج القوانين الجدلية بسلة واحدة .

وقال السلامي في تصريح صحفي ، إن” هناك توجها نيابيا لادراج القوانين الجدلية كلا على انفراد” ، لافتا إلى أن “ربط القوانين بسلة واحدة يعزز مصالح سياسية معينة “.

واضاف ان ” اغلب النواب مع  ادراج القوانين المهمة خصوصا القوانين الجدلية كلا على انفراد لمتاقشتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب”.

 

وأشار إلى أن “القوانين الخلافية بحاجة إلى مناقشات مستفيضة بدلا من تمريرها تحت صفقة سياسية

 

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