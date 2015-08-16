المفوضية: تصويت العراقيين في الخارج يضّمن في محافظاتهم الأصلية

إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من غلق الصناديق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاثنين، أن تصويت العراقيين في الخارج يضّمن في محافظاتهم الأصلية، فيما أشارت إلى أن التسجيل البايومتري سيكون متاحاً بعد الانتخابات لغير المسجلين.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن “عملية تسليم بطاقات الناخبين ستستمر من دون انقطاع حتى يوم الاقتراع، لضمان تمكين جميع المواطنين من تسلم بطاقاتهم والمشاركة في الانتخابات”.

وأضافت، أن “المفوضية لا تؤجل توزيع أي بطاقة مطبوعة بحوزتها، وتستمر في تسليمها للمواطنين في أي وقت، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، للراغبين في التسلم”.

وتابعت: “أما المواطنون الذين لم يحدثوا بياناتهم أو لم يسجلوا بايومترياً خلال فترة التحديث السابقة للاستحقاق الانتخابي، فيمكنهم مراجعة مراكز التسجيل بعد انتهاء العملية الانتخابية لاستكمال التسجيل البايومتري”.

وأشارت إلى أن “حق المواطنين المقيمين خارج البلاد محفوظ داخل العراق، وبموجب القانون النافذ، فإنهم يصوتون في محافظاتهم

على صعيد متصل أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،، أن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي إن “المفوضية سجلت 400 مخالفة منذ بدء حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين، تضمنت غرامات مالية تتراوح بين مليوني إلى 10 ملايين دينار”، مؤكدًا أنه “إذا استمرت هذه المخالفات ستتضاعف المبالغ”.

وأضاف أن “المفوضية مستمرة في تنفيذ التدريب الهرمي لموظفي الاقتراع على شكل وجبات، وتشمل أيضًا تدريب موظفي الاحتياط لتعويض أي غياب أو تأخير من قبل موظفي الأساس”.

وأشار إلى أنه “تم الانتهاء من نقل الأجهزة الحساسة وغير الحساسة الخاصة بالانتخابات، وهي الآن موجودة في مخازن مكاتب المحافظات، وتتم برمجتها استعدادًا ليوم الاقتراع”، لافتاً إلى أن “المفوضية وزعت ما يقارب 1,700,050 بطاقة بايومترية للناخبين حتى الآن”.

