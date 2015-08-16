المفوضية تنفي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بعمل الأجهزة الانتخابية في يوم الاقتراع

ارتفاع في عدد الناخبين الجدد و عدد التحالفات الانتخابية

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاثنين، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بعمل الأجهزة الانتخابية في يوم الاقتراع.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب تلقته العدالة إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنفي ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول استخدام تقنيات للذكاء الاصطناعي في عمل الأجهزة الانتخابية يوم الاقتراع.

من جهة اخرى اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،، تسجيل مليون ناخب جديد ضمن عملية التحديث، في وقت ارتفع فيه عدد التحالفات السياسية المسجلة إلى أكثر من 70 تحالفاً للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات، حسن سلمان في تصريح صحفي إن :”المفوضية تعمل وفق جدول عملياتي خاص بكل مرحلة انتخابية وقد بدأت فعلياً بمرحلة تحديث سجل الناخبين، وسط انسيابية ونجاحات واضحة”، مبيناً أن “الأرقام الحالية تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الناخبين الجدد”.

واشار الى “تسجيل مليون ناخب جديد ضمن عملية التحديث بينهم مواليد عام 2007 ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف سلمان، أن “المفوضية فتحت باب تسجيل التحالفات والأحزاب المشاركة، وتم تمديد المهلة حتى 14 أيار الجاري وقد سجلت 5 تحالفات جديدة، اضافة الى التحالفات السابقة وعددها اكثر 66 تحالف سياسي”.

وعن الجانب الفني لتسجيل التحالفات، أوضح أن “العملية تتطلب تقديم استمارة تتضمن اسم التحالف وعدد الأحزاب المكونة له، إضافة إلى نظامه الداخلي”.

ونوه سلمان إلى أن “المفوضية أصدرت جملة من الأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات، من بينها نظام الدعاية الانتخابية والمراقبة المحلية والدولية”، مؤكداً “وجود جزاءات قانونية تطال كل من يخالف تعليمات الحملات الانتخابية أو يرتكب خروقات دعائية

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