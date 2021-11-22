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المفوضية: صدور قرار من الهيئة القضائية بإعادة عد وفرز محطات جديدة

المفوضية: صدور قرار من الهيئة القضائية بإعادة عد وفرز محطات جديدة
الصفحة الاولى - 1:54 - 22/11/2021 - عدد القراء : 47

أكدت مفوضية الانتخابات، امس الأحد، صدور قرار من الهيئة القضائية بإعادة فرز محطات جديدة، فيما كشفت عن أنها ستصدر بياناً شاملاً يوم غد يوضح تفاصيل الطعون كاملةً. وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل محسن، إن “جميع القرارات الخاصة بالطعون أرسلت من الهيئة القضائية إلى المفوضية ولا يوجد موعد محدد لإعلان النتائج النهائية”. وأضاف: “اليوم ستصدر المفوضية بيانا رسميا يوضح تفاصيل عدد الطعون الكلي البالغ 1436، وفيه ستتم الإشارة إلى عدد التي ردت أو التي غيرت النتائج وعدد الطعون التي سيحقق بها والمحطات المطعون بها”. وكشف عن أن “المفوضية ستعمل خلال أيام على إعادة فتح محطات وإعادة فرز أصواتها بموجب قرار من الهيئة القضائية وموعد إنهاء فرزها تحدده العملية ذاتها”. وتابع أنه “بعد انتهاء العملية سترسل النتيجة إلى الهيئة القضائية وبعد أن تنهي الهيئة النظر فيها سيحدد موعد إعلان النتائج”. وبين أن “مجموع الطعون التي قبلت المفوضية النظر فيها 70، ثم كان هناك 87 ملحقاً للطعون حققت فيها المفوضية وأرسلت نتائجها للهيئة القضائية والأخيرة من تصدر القرارات الباتة بشأنها وعملية العد والفرز الجديدة جاءت بقرار من الهيئة”.

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