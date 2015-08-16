المندلاوي يؤكد ضرورة زيادة حجم الإطلاقات المائية وضمان حصة العراق

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، ، ضرورة زيادة حجم الإطلاقات المائية وضمان حصة العراق الكافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته العدالة إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في دار ضيافته ، رئيس قسم العراق في الخارجية التركية علي رضا كوني، والوفد الدبلوماسي المرافق له؛ لبحث المستجدات السياسية على الساحة المحلية وتطورات المشهد الإقليمي وانعكاسه على دول المنطقة، فضلًا عن مناقشة جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وشدد المندلاوي، حسب البيان، على “ضرورة وضع معالجات حقيقية وعاجلة لملف المياه كونه يمس أمن العراق وحياة شعبه ومستقبل أبنائه، من خلال زيادة حجم الإطلاقات المائية وضمان حصة العراق الكافية المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، فضلًا عن تفعيل دور اللجان الحكومية المشتركة المعنية بهذا الموضوع، للوصول إلى حلول علمية جذرية وعادلة”.

وتابع، أن “العلاقات بين بغداد وأنقرة متميزة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وغيرها، وأهمية الاستفادة منها لتعزيز التعاون على مختلف الصعد لتحقيق مصالح الشعبين العزيزين وتقدم البلدين الجارين

