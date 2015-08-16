الهيأة السياسية للتحالف الوطني تؤكد اهمية الارتقاء بالاداء التشريعي

ناقشت اولويات القوانين المقترحة

اكدتْ الهيأة السياسية للتحالف الوطني امس الاربعاء، على اهمية الارتقاء بالاداء التشريعي وملف مكافحة الفساد. وافاد بيان لمكتب اعلام رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم ان “الهيأة السياسية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم رئيس التحالف، حيث ناقشت اولويات القوانين المقترحة في الفصل التشريعي الحالي وترتيبها في الفصل التشريعي القادم”. واضاف ان “المجتمعين اكدوا اهمية الارتقاء بالاداء التشريعي وملف مكافحة الفساد، وتشريع القوانين المهمة التي تحتاجها المرحلة القادمة مع قرب الانتصار الاخير على داعش الارهابي في الموصل، ومواجهة التحدي الامني بعد تحرير الارض من دنس الارهاب الداعشي”. وتابع البيان ان “لجان التحالف الوطني المعنية بملفات التحالف الخدمية والامنية والجماهيرية والاعلامية كانت حاضرة في الاجتماع حيث شدد المجتمعون على المشاركة الفاعلة في هذه اللجان والالتزام بالنظام الداخلي للتحالف الوطني”.

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