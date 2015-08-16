 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الهيأة السياسية للتحالف الوطني تؤكد اهمية الارتقاء بالاداء التشريعي

الهيأة السياسية للتحالف الوطني تؤكد اهمية الارتقاء بالاداء التشريعي
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:29 - 19/01/2017 - عدد القراء : 5

ناقشت اولويات القوانين المقترحة

اكدتْ الهيأة السياسية للتحالف الوطني امس الاربعاء، على اهمية الارتقاء بالاداء التشريعي وملف مكافحة الفساد. وافاد بيان لمكتب اعلام رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم ان “الهيأة السياسية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم رئيس التحالف، حيث ناقشت اولويات القوانين المقترحة في الفصل التشريعي الحالي وترتيبها في الفصل التشريعي القادم”. واضاف ان “المجتمعين اكدوا اهمية الارتقاء بالاداء التشريعي وملف مكافحة الفساد، وتشريع القوانين المهمة التي تحتاجها المرحلة القادمة مع قرب الانتصار الاخير على داعش الارهابي في الموصل، ومواجهة التحدي الامني بعد تحرير الارض من دنس الارهاب الداعشي”. وتابع البيان ان “لجان التحالف الوطني المعنية بملفات التحالف الخدمية والامنية والجماهيرية والاعلامية كانت حاضرة في الاجتماع حيث شدد المجتمعون على المشاركة الفاعلة في هذه اللجان والالتزام بالنظام الداخلي للتحالف الوطني”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
7°
12°
الجمعة
12°
السبت
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • قصر الثقافة والفنون في الديوانية يستمر في تقديم العروض السينمائية
  • محمول يعود إلى قبل 800 عام
  • الحجامة.. علاج قديم يكتسب شعبية
  • أمريكي يدفع ضرائب سيارته بـ 300 ألف عملة معدنية
  • العثور على كنز من الذهب داخل بيانو أثري
  • الاعشاب الطبية..الطب البديل الذي لا غنى عنه
  • البيت الثقافي في العزيزية ينظم معرضا تشكيليا
  • امرأة تعيش في المطار منذ 8 سنوات
  • يتجول بدراجة هوائية ارتفاعها 7 أمتار

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية