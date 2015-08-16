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بارزاني في بغداد الاسبوع المقبل لعقد اجتماعات سياسية وبحث المسائل العالقة

بارزاني في بغداد الاسبوع المقبل لعقد اجتماعات سياسية وبحث المسائل العالقة
الصفحة الاولى - بغداد/متابعة العدالة - 4:15 - 31/12/2020 - عدد القراء : 865

أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني سيجري زيارة إلى بغداد بعد عطلة رأس السنة، لبحث الملفات العالقة.
وقال عيسى في تصريح اوردته وسائل اعلام كردية ان ” كان من المقرر أن يزور رئيس إقليم كردستان، بغداد قبل العام الجديد، لكن الزيارة تأجلت إلى ما بعد عطلة رأس السنة”.
وأضاف أن “الزيارة تهدف لتحقيق التقارب بين أربيل وبغداد، وسيجتمع خلالها مع المسؤولين وقادة الأحزاب والقوى السياسية العراقية”
ورغم تداول وسائل إعلام عراقية أنباء عن أن زيارة رئيس إقليم كردستان تكون لتوقيع اتفاق بين أربيل وبغداد حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، لكن عيسى نفى أن تكون الزيارة بهذا الغرض

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