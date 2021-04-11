تباين مواقف الكتل السياسية بشأن عودة مجالس المحافظات لمزاولة عملها

بغداد: متابعة العدالة

تباينت مواقف الكتل السياسية بشأن عودة مجالس المحافظات لمزاولة عملها اذ أبدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , تحفظها من عودة مجالس المحافظات بالوقت الحاضر, مؤكدة ان كافة مجالس المحافظات السابقة لم تقدم لمحافظاتها أي منجزات سوى صراعها مع الحكومات المحلية لاجل الحصول على المغانم دون ان تعمل بما بينه الدستور لدورهم الرقابي. وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” عودة مجالس المحافظات بالوقت الحاضر سوف لن يكون بصالح استتباب الامن بالمحافظة لكون اغلب أعضاء المجالس هم ممثلين عن أحزاب سياسية”. وأضافت ان ” تلك الأحزاب لها مصالح كبيرة على مستوى المحافظات من حيث المراكزالتنفيذية بالمحافظة وعودتها سيعيد المسلسل السابق بإقالة المحافظين ومدراء الدوائر بشكل مستمر نتيجة تصارع المصالح”. وأكدت جودت، أنها “تتحفظ على عودة مجالس المحافظات بالوقت الحاضر وانها لاتؤمن بعودتها حاليا لهذا السبب خاصة وان البلاد على اعتاب انتخابات مبكرة الى ذلك أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، تأييد حزبه لعودة مجالس المحافظات لمزاولة عملها مجددا. وقال سلام في تصريح صحفي إنه “بعد حل مجالس المحافظات من قبل البرلمان، أثبت للجميع بأن الفساد قد ازداد في عدد من المحافظات، لذلك ضرورة وجود جهة رقابية على عمل الحكومات المحلية”. وأضاف أنه “يجب إعادة العمل بمجالس المحافظات، وتفعيل قانونها الانتخابي وتحديد عدد الأعضاء، لآن هذا الفراغ الموجود سيزيد من حجم الفساد ويتيح اتخاذ قرارات من قبل الحكومة المحلية تتعارض مع الدستور”.

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