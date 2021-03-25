ترجيحات بعدم تمرير الموازنة في جلسة السبت

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، امس الأربعاء، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 في جلسة البرلمان السبت المقبل، فيما كشف عن 3 نقاط خلافية عميقة .

وقال الشبكي في تصريح صحفي إن “احتمالية تمرير مشروع قانون الموازنة في جلسة البرلمان السبت المقبل ضعيفة جدا”، مبينا أن “الخلافات تتركز على المادة 11 المتعلقة بحصة الاقليم وسعر صرف الدولار وحصة تنمية الأقاليم”.

وأضاف أن “هذه الخلافات لا تزال معلقة والتي تحتاج الى ايام اضافية حتى يتم حسمها”، مشيرا إلى أن “أهم المواضيع خلافية المادة 11 وسعر صرف الدولار والأموال المخصصة لتنمية الأقاليم”.

وكان عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب مازن الفيلي أكد في وقت سابق، أن موازنة 2021 تضم فقرات ستؤدي إلى كوارث، مبينا أنه لا نتوقع تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل بسبب الخلافات الحادة بين الأطراف النيابية

من جهته استبعد تحالف الفتح، تمرير الموازنة بجلسة السبت في ظل الخلافات حول المادة 11 وتخفيض سعر صرف الدولار، مؤكدا انها لن ترى النور.

وقال النائب عن الفتح مختار الموسوي ان “الخلافات لازالت قائمة حول المادة 11 الخاصة بموازنة الاقليم فضلا عن وجود اكثر من 100 نائب رافضين التصويت على الموازنة مالم يخفض سعر صرف الدولار الى سعره السابق”.

واضاف انه “امام تعنت الكرد حول حصتهم وعناد الحكومة ورفضها ارجاع سعر الدولار من المستبعد تمرير الموازنة بجلسة السبت ولن ترى النور”.

واوضح الموسوي ان “هناك اجتماعات مرتقبة الجمعة المقبلة لمناقشة حصة الاقليم مع الكرد وتخفيض سعر صرف الدولار مع الحكومة وفي حال عدم التوصل الى حلول في فرصة اخيرة فلن ترى النور الموازنة

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