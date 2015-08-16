كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن توجه لغلق ملف النازحين في العراق بشكل كامل، مبينة أن غلق مخيم الهول متوقف على قرار الحكومة والجهات الأمنية. وقال وكيل الوزارة كريم النوري إن “الوزارة تعتزم غلق جميع مخيمات النازحين، وإعادتهم إلى مناطقهم بصورة طوعية”، مبيناً أن “الوزارة أغلقت 16مخيماً للنازحين، ولم يبق سوى 5 مخيمات في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردستان، إضافة إلى 26 مخيماً، أغلبهم من الأيزيديين في سنجار والمناطق المحيطة بإقليم كردستان”. وأضاف أن “عملية غلق المخيمات ونقل العوائل تكون حسب رغبتهم”، مؤكداً أن “أغلب الناحين يعودون إلى مناطقهم، ومن كانت لديه مشكلة عشائرية، يتم نقله لمكان آخر، تحسباً لأي ثغرات أو مشاكل”.

وفي ما يخص مخيم الهول، أكد أن”غلق مخيم الهول الموجود في مدينة الحسكة بسوريا، وإعادة العوائل التي تقطنه إلى مناطقهم، تتوقف على تقديرات الموقف، من قبل الجهات الأمنية”، مشيرة إلى أن”الوزارة معنية بالمعايير الانسانية والخدمية، أما التدقيق الأمني فليس لنا علاقة به، وبالتالي نحن ليس لدينا موقف حول هذا المخيم”.

وتابع أن “الوزارة تنتظر موقف الحكومة والجهات الأمنية، باعتبار أن القضاء والأمن هو الحاكم والفيصل في حسم هكذا مواضيع”.

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