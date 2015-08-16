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حوارات لحسم مرشحي الدفاع والداخلية

حوارات لحسم مرشحي الدفاع والداخلية
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:03 - 27/12/2016 - عدد القراء : 8

أعلنَ النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، امس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري حوارات مع تحالف القوى العراقية وكتلة بدر لحسم قضية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، مشيراً إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو ترشيح أسماء من خارج القيادات الحزبية لشغل تلك الحقيبتين. وقال جعفر ان “هنالك مباحثات يجريها رئيس الوزراء حيدر العبادي مباحثات لحسم ملف مرشح وزارة الدفاع مع تحالف القوى العراقية بعمومه وبشكل مباشر مع القيادي بالتحالف سليم الجبوري كونه هو من أرسل أسماء المرشحين بكتب رسمية لحسم”، مبيناً أن “العبادي لديه حوارات اخرى ايضا يجريها مع كتلة بدر لحسم اسم مرشحهم على حقيبة الداخلية”. وأضاف جعفر، أن “العبادي لديه مجموعة أسماء يحاول إقناع باقي الأطراف بها قبل المجيء الى مجلس النواب للتصويت عليها”، منوهاً إلى أن “أحد الخيارات المطروحة هو ترشيح أسماء لشغل تلك الحقيبتين من خارج القيادات الحزبية”. وأوضح، أن “أية اجتماعات يجريها العبادي مع تحالف القوى وبدر يتبعها اجتماعات مع قيادات التحالف الوطني للاتفاق معهم على جميع الوزارات الشاغرة بغية ضمان الحصول على الاغلبية التي يحتاجها لتمريرهم داخل البرلمان”. وتابع، أن “العبادي يسعى جاهدا لتقديم أسماء ذات خبرة ومهنية وبعيدة عن التحزب وبنفس الوقت ضمان اقناع الكتل السياسية فيها كي لا ترفض الأسماء”، مستبعدا ان “تصل اللقاءات الفردية إلى نتائج مقبولة خشية عدم تنازل اي طرف عن حقوقه”.

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