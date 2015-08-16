 
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

رئيس الجمهورية يحدد يوم 29 كانون الأول موعد الجلسة الأولى للبرلمان

رئيس الجمهورية يحدد يوم 29 كانون الأول موعد الجلسة الأولى للبرلمان
الصفحة الاولى - بغداد: متابعة العدالة - 5:55 - 17/12/2025

 

حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس  الثلاثاء، تاريخ الـ 29 من كانون الاول الجاري موعداً لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب.
واشار رئيس الجمهورية في مرسوم جمهوري تلقت العدالة نسخة  منه الى “دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق الـ 29 من كانون الاول الجاري”.
وأضاف أن “هذا المرسوم ينفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”
على صعيد متصل أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي،، التزام المرشح الفائز في انتخابات مجلس النواب بأداء اليمين الدستورية وفق المدد القانونية المحددة.
وقالت الغلاي في بيان تلقت {العدالة } نسخة منه: “بحسب قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، يلتزم المرشح الفائز بالانتخاب لمجلس النواب العراقي بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى.”
وأضافت: “بخلاف ذلك يكون البديل وفق ما نص عليه نظام توزيع المقاعد في المادة رابعاً منه.”
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة
