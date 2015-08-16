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رئيس الوزراء: إقرار جداول الموازنة سيجعل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية قادرة على الاستمرار بتنفيذ التزاماتها

رئيس الوزراء: إقرار جداول الموازنة سيجعل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية قادرة على الاستمرار بتنفيذ التزاماتها
الصفحة الاولى - بغداد: متابعة العدالة - 0:31 - 06/06/2024 - عدد القراء : 77

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إقرار جداول الموازنة سيجعل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية قادرة على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته العدالة إن” رئيس مجلس الوزراء التقى رئيس ائتلاف نبني هادي العامري، وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الموضوعات والملفات، وسير العمل التنفيذي الخاص بالبرنامج الحكومي، بما يتضمنه من أولويات تخصّ القطاعات الخدمية والتنموية التي تهمّ المواطنين”.

وجدد رئيس الوزراء وفقاً للبيان تثمينه وتقديره للقوى السياسية التي صوتت على إقرار جداول موازنة هذا العام 2024، وهو ما سيجعل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية قادرة على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها، بدون تأخير أو تلكؤ

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