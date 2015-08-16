 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

رئيس الوزراء الأردني في بغداد اليوم

الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 2:53 - 09/01/2017 - عدد القراء : 2

مِن المقرر ان يبدأ رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم  زيارة الى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية. كشف مصدر مطلع ان “الملقي سيلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي وكبار المسؤولين العراقيين ويبحث معهم سبل توطيد العلاقات الثنائية والتعاون بمجال مكافحة الارهاب والنشاطات الاقتصادية وفرضة إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين”. وكان الملقي قد تلقى دعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي لزيارة بغداد نقلها له وزير النقل كاظم فنجان الذي زار عمان في 22 من أيلول الماضي. يشار الى ان زيارة رئيس الوزراء الأردني تأتي عقب يوم من زيارة نظيره التركي بن علي يلدرم الى العراق.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
10°
13°
الثلاثاء
14°
الأربعاء
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • دار ثقافة الاطفال توقد شمعتها السابعة والاربعين
  • ولادة 4 توائم في عامين مختلفين
  • بريطانية تعثر على بطاقة يانصيب رابحة في سلة المهملات
  • غراب يمنع مواطن إستوني من السفر بعدما سرق جواز سفره
  • هندية تعود للحياة بعد 40 عاماً من إعلان وفاتها
  • سائق نسي أين ركن سيارته يستعيدها بعد 6 أشهر
  • زوج يرفض الحديث إلى زوجته منذ 20 عاماً
  • بانكوك تسحب البساط من لندن كأكبر مقصد سياحي في العالم
  • مومباسا..أشهر مدينة سياحية في كينيا

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية