رئيس الوزراء الأردني في بغداد اليوم

مِن المقرر ان يبدأ رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم زيارة الى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية. كشف مصدر مطلع ان “الملقي سيلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي وكبار المسؤولين العراقيين ويبحث معهم سبل توطيد العلاقات الثنائية والتعاون بمجال مكافحة الارهاب والنشاطات الاقتصادية وفرضة إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين”. وكان الملقي قد تلقى دعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي لزيارة بغداد نقلها له وزير النقل كاظم فنجان الذي زار عمان في 22 من أيلول الماضي. يشار الى ان زيارة رئيس الوزراء الأردني تأتي عقب يوم من زيارة نظيره التركي بن علي يلدرم الى العراق.

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