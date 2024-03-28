 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

رئيس الوزراء: حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين

رئيس الوزراء: حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين
الصفحة الاولى - بغداد/ العدالة - 1:51 - 28/03/2024 - عدد القراء : 25

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته العدالة أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى جولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد، يرافقه وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، ومسؤول شركة تشاينا ريل وي/ China Railway الصينية المنفذة”.
وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء شارك سحور رمضان مع العاملين في الموقع، وموظفي دائرة المهندس المقيم والاستشاري الهندسي للمشروع، ومنتسبي الشركة المنفذة، حيث عبر عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة الإنجاز وإدخال المشروع في الخدمة”.
وشدد السوداني، في كلمة له مع العاملين، على أن “هذا المشروع هو من أدق المشاريع وأهمها لحركة المواطنين في العاصمة”، مشيداً بـ”جهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد”.
وبيّن أنّ “حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، والحدّ من تلوث العاصمة، وتيسير انسيابية الحركة المرورية”.
وأكد، على “ضرورة الحفاظ على المواصفات الهندسية في التنفيذ، وأنّ الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات، ولكل القطاعات، حيث جرى تحريك أكثر من 490 مشروعاً، وإعادتها إلى العمل في مدّة قياسية، وهو نهج يتابع نتائجه المواطنون ويلمسون الجدّية والوضوح فيه”
blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
13°
26°
الجمعة
27°
السبت

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • صورة الاخيرة
  • (خياط الفرفوري ) يصلح الأواني الخزفية وهموم نساء الحي
  • روبوت الزلاجات.. أعجوبة هندسية أمريكية
  • بأكثر من 6 مليارات دولار.. ثلاث دول تتصدر قائمة تصدير الزهور بالعالم
  • سرقة قطع فنية بمليون يورو في إيطاليا
  • هيكل عظمي لديناصور عمره 70 مليون عام
  • مسابقة شد حبل 516 متراً
  • عرض فيلم صامت بعد 101 عام من فقدانه
  • تدخل «غينيس» بـ 38 حيلة تحت الماء

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2024 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية