بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

رئيس الوزراء يؤكد للشرع حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها

الصفحة الاولى - بغداد: متابعة العدالة - 2:56 - 22/01/2026 - عدد القراء : 109

 

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري احمد الشرع، حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته العدالة  أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى مساء ، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية احمد الشرع، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها”.
وأكد السوداني، بحسب البيان، حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشدداً على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.
من جانبه، شدد الرئيس السوري على حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن.
وأشار إلى “تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تتسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين
