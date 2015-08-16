رئيس الوزراء يبحث مع رئيس جهاز المخابرات التركي الملفات الأمنية المشتركة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس جهاز المخابرات التركي ابراهيم كولن، امس الثلاثاء، الملفات الأمنية المشتركة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته العدالة إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، امس رئيس جهاز المخابرات التركي، ابراهيم كولن والوفد المرافق له”.

وأضاف أن “الوفد التركي نقل الى رئيس الوزراء تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأكيداته على الرغبة في المضي بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو المزيد من التعاون والارتقاء بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين”.

وتابع أن “اللقاء شهد البحث في الملفات الأمنية المشتركة، والتنسيق المعلوماتي المتبادل بين البلدين، بما يعزز الاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وعموم المنطقة

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