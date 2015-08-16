بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

رئيس مجلس النواب اللبناني يشكر العراق حكومة وشعبا والمرجعيات الدينية على مواقفهم الداعمة للبنان
الصفحة الاولى - بغداد: متابعة العدالة - 20:34 - 19/05/2026 - عدد القراء : 203

 

قدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري،، التهاني والتبريكات إلى رئيس الجمهورية نزار آميدي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، فيما قدم شكره للشعب العراقي والحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية الرشيدة؛ لمواقفهم الداعمة للبنان في مختلف الظروف.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته العدالة ، أن “رئيس الجمهورية نزار آميدي تلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة نيله ثقة أعضاء مجلس النواب، وانتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه”.

وأضاف البيان “عبّر بري في رسالته، عن شكره لرئيس الجمهورية وللشعب العراقي والحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية الرشيدة؛ لمواقفهم الداعمة للبنان في مختلف الظروف، ولا سيما في المرحلة الراهنة”، مؤكدًا “استعداده للعمل على تطوير صيغ التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز أواصر الصداقة التاريخية، ويخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين

