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زيارة مرتقبة لوزير خارجية بنغلادش الى العراق

زيارة مرتقبة لوزير خارجية بنغلادش الى العراق
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:22 - 28/12/2016 - عدد القراء : 10

بحثَ وزير الخارجية أبراهيم الجعفري امس مع سفير بنغلادش الجديد في العراق أبو مقصود محمد فرهاد سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودكا، وسُبُل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان “الجعفري استقبل فرهاد وتنمى له النجاح في مَهامِّ عمله الدبلوماسيَّة، مُبدياً استعداد وزارة الخارجية لتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة ببغداد، مُبيِّناً أنَّ العراق يواجه حرباً عالميَّة ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة دفاعاً عن نفسه ونيابة عن العالم أجمع، مُضيفاً أنَّ العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع بلدان العالم كافة”.

من جانبه أشاد سفير بنغلاديش الجديد في العراق أبو مقصود محمد فرهاد بالجهود التي يبذلها العراقيون في حربهم ضدَّ الإرهاب، مُؤكـِّداً حرص بلاده على تطوير العلاقات، وفتح آفاق التعاون المُشترَك، وزيادة حجم التبادل التجاريِّ بين البلدين، مُبيِّناً: أنَّ بلاده تسعى لتوقيع الاتفاقيات في مختلف المجالات، وفتح جسر جوّي بين بغداد ودكا؛ لما له من أثر كبير على تقوية العلاقات الثنائية، حاملاً دعوة من وزير خارجية بلاده الجعفريِّ لزيارة دكا، كاشفاً أنَّ وزير خارجيَّة بنغلاديش يرغب في زيارة العراق قريباً في إطار تعزيز التعاون المُشترَك في العديد من المجالات.

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