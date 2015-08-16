فتح باب التقديم لمجلس المفوضين مطلع نيسان المقبل

انتخبتْ لجنة خبراء اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقرراً لها ، فيما قررت فتح باب التقديم للترشيح للمجلس في الاول من شهر نيسان المقبل. وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان “لجنة خبراء اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا برئاسة النائب عامر الخُزاعي رئيس اللجنة وحضور الأعضاء وجرى خلال الاجتماع التصويت على اختيار النائب زانا سعيد خضر مقررا للجنة”. واضاف “كما عرض رئيس اللجنة استمارة التقييم على الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل ان تعتمد رسميا، واتفقت اللجنة على فتح باب التقديم لمجلس المفوضين لمدة 10 ايام وحددت من حيث المبدأ يوم 1/ 4/ 2017 موعدا لاستلام الطلبات عبر ملءالاستمارة الالكترونية الخاصة بالترشيح عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب”.

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