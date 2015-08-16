في جلسة اليوم.. البرلمان يصوت على أربعة قوانين من بينها الانتخابات

مِن المقرر ان يصوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على أربعة قوانين، من بينها قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم [11] لسنة 2007. وذكر بيان لمجلس النواب أن “جدول إعمال اليوم يتضمن التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 والتصويت بالموافقة على إعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم [43] لسنة 1989 والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط”. وأضاف “كما يتضمن التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم [11] لسنة 2007 والقراءة الأولى لمقترح قانون الاحتراف الرياضي والقراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي”.

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