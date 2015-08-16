قوات الحشد الشعبي تحقق تقدماً في قواطع العمليات

قتلتْ قوات الحشد الشعبي 13 داعشيا ودمرت 3 عجلات غربي نينوى. وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت (العدالة) نسخة منه امس ان “قوات الحشد الشعبي حققت تقدما في اطراف منطقة وادي عين الحصان وتصدت لتعرضات ارهابية من قبل عناصر داعش الاجرامية لوقف تقدم القطعات الأمنية”. واضاف ان “داعش غرب الموصل بات يبحث عن منافذ للخلاص والهروب من الحشد الشعبي بعد تدمير قدراتهم القتالية وقطع جميع طرق الامداد عنهم”. من جهة اخرى، تمكنت طائرات القوة الجوية امس الاثنين من قتل عشرات الارهابيين من عصابات داعش بضربة جوية شمال حمام العليل. وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت (العدالة) نسخة منه، أنه “استناداً إلى معلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن نفذت قيادة القوة الجوية عدة ضربات موجعة ضد أهداف مهمة لعصابات داعش الإرهابية أسفرت عن تدمير عجلات مفخخة ورشاشة أحادية وقتل مفرزة قناصين ومجموعة إرهابية في قرية الحيرمون شمال حمام العليل”. واضاف “فيما دمرت طائرات القيادة عدد من العجلات المفخخة ومفارز الهاون ومفارز قناصين مع تدمير مضافات أخرى في قرية البو يوسف شمال الناحية وخلال ضربات وجهتها الطائرات في مناطق {الزكروطية – كنطيرة – السبيعية} تم تدمير عدة مفارز هاون وقتل عدد من عناصر داعش الإرهابية”.

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