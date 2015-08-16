مجلس النواب ينهي قراءة قانوني الاحتراف الرياضي والادارة المالية ويؤجل مناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع

انْهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية امس القراءة الثانية لمشروعي قانوني الاحتراف الرياضي والادارة المالية. وذكر بيان للبرلمان ان “الجلسة عقدت برئاسة الجبوري وبحضور 224 نائبا”. وطالب رئيس مجلس النواب اللجان النيابية “باهمية الاسراع بتقديم التشريعات التي ما زالت لديها”، مشيرا الى “وجود عدد كبير من مشروعات قوانين تمت قراءتها قراءة اولى او ثانية وينتظر التصويت عليها مما يتطلب الاسراع بتقديمها من قبل اللجان المختصة لدرجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة”، لافتا الى ان “هيأة رئاسة المجلس عازمة على وضع جدول اعمال لكل الجلسات في الفصل التشريعي الحالي”. واشار الجبوري الى “وجود طلب للسؤال الشفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي لمحافظ البنك المركزي، وتم تحديد موعد له يوم 28/ 1 الحالي والى هيئة النزاهة في 31/ 1 الحالي والى امانة بغداد في 7/ 2 المقبل بالاضافة الى تحديد يوم 9/ 2 موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائب محمد تميم لوزارة النفط ويوم 11/ 2 موعدا للسؤال المقدم من النائب محمود رضا امين لرئيس مجلس الوزراء”. ونوه الجبوري الى “تحديد يوم 13/ 2 المقبل موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائب هشام راضي جبار لوزارة الهجرة وتحديد يوم 21/ 2 موعدا لسؤال المقدم من النائبة حنان الفتلاوي لوزارة الموارد المائية فضلا عن تحديد يوم 23/ 2 المقبل موعدا للاجابة على السؤال الشفهي المقدم من النائبة امل مرعي للوقف السني وتحديد يوم 25/ 2 المقبل موعدا للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي لوزارة النقل فضلا عن يوم 27/ 2 موعدا للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب محمد ماشي الطائي لهيئة الاعلام ويوم 7/ 3 موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائبة حنان الفتلاوي لمدير عام شركة نفط الوسط”. واوضح رئيس مجلس النواب الى انه “تم مفاتحة الجهات المعنية لتحديد موعد استجواب كل من وزير الصحة بناءً على طلب من النائب عواد العوادي ولرئيس هيئة الاعلام والاتصالات بناءً على طلب النائبة حنان الفتلاوي ولوزير الزراعة بناءا على طلب النائبة زينب الطائي”، منوها الى “استكمال الاجراءات الشكلية والقانونية الخاصة بالاستجوابات المقدمة من النائبة ماجدة التميمي لمفوضية الانتخابات ومن النائب كاظم الصيادي للوقف الشيعي ومن النائبة عالية نصيف لوزير التخطيط ووزير التجارة وكالة، داعيا النائب رياض غالي الى استكمال الوثائق المتعلقة باستجواب وزير التربية”. وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على كل من مشروع قانون المصارف الحكومية والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية ومقترح قانـــون تعديـــل قانــون الشركـــات رقـــم {21} لسنــة 1997 والمقدم من لجنتي السياحة والآثار والاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى ارجاء التصويت على مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة والمقدم من لجنة الامن والدفاع وعلى صيغة قرار باعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة لاختلال النصاب القانوني”. من جهة أخرى، أنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة لمشروع قانون الاحتراف الرياضي والمقدم من لجنة الشباب والرياضة. وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع والمقدم من لجنة الأمن والدفاع. من جهتها، أكدت اللجنة المعنية ان مشروع القانون شمل اقليم كردستان ضمن التشكيلات الادارية المعنية بالادارة المالية، مشيرة الى المضي في تشريع القانون واخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة. من جانب اخر اكد الرئيس الجبوري تأجيل السؤال الشفهي المقدم لرئيس مفوضية الانتخابات رغم حضوره للمجلس بناءً على طلب مقدمة السؤال النائبة سروة عبد الواحد ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.

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