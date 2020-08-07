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مصدر نيابي يكشف موعد إستئناف جلسات البرلمان المنتظمة

مصدر نيابي يكشف موعد إستئناف جلسات البرلمان المنتظمة
الصفحة الاولى - 2:11 - 07/08/2020 - عدد القراء : 425

بغداد: متابعة العدالة

كشف مصدر نيابي، عن موعد استئناف جلسات مجلس النواب، التي توقفت بسبب تفشي جائحة كورونا وتسجيل إصابات بين أعضاء وموظفي المجلس. وقال المصدر ان “جلسات مجلس النواب سيتم استئنافها في الثالث من شهر أيلول المقبل بشكل منتظم، وقد تكون هناك قبل ذلك جلسة او جلستين طارئة بشأن استكمال قانون الانتخابات وحل الخلاف حول الدوائر الانتخابية”. يشار الى أن أعمال البرلمان قد توقفت منذ أشهر الا بإستثناء جلسات محدودة بينها التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي في 7 آيار الماضي بسبب تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا بين النواب والموظفين. يذكر ان مجلس النواب سجل أول وفاة بين أعضائه بالجائحة لرئيسة لجنة التعليم العالي النيابية غيداء كمبش في 10 من تموز الماضي متأثرة بإصابتها بالفيروس. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ان “البرلمان توقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وارتفاع مستوى الخطورة فضلا عن إصابة اكثر من 50 نائبا بالفيروس (من إجمالي 329) مما استدعى التوقف عن استئناف الجلسات لكن الآن أصبح عقد الجلسات ضرورة حتمية للشروع بإكمال قانون الانتخابات”. وأكد، ان “الظروف السياسية الراهنة والتطورات الأخيرة تستوجب انعقاد المجلس حتى ولو على مستوى اللجان للبت في القضايا الآنية”. وبات عقد جلسات البرلمان على الأقل في الأسابيع القليلة المقبلة ضرورة ملحة لحسم الخلاف على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات لاسيما بعد ان حسم رئيس الوزراء ، موعد الانتخابات المبكرة وإجرائها في السادس من حزيران 2021 ليرمي بذلك الكرة في ساحة مجلس النواب

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