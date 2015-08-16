مكافحة الإرهاب تتهيأ للشروع بالصفحة الثانية من تحرير الساحل الايسر للموصل

تستعدُ قوات جهاز مكافحة الإرهاب الى البدء بالصفحة الثانية من العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وقال قائد قوات النخبة الثانية اللواء الركن معن السعدي ان “قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتهيأ للمباشرة بالصفحة الثانية من العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل”، لافتا الى ان “القوات الأمنية الان في طور اكمال الاستعدادات والتحضيرات العسكرية”. وأشار الى ان “الصفحة الثانية ستعتمد على الهجوم على الاحياء المتبقية من الساحل الايسر من ثلاث محاور حيث ستباشر الارتال [الشمالي والجنوبي والشرقي] في الهجوم على الاحياء وتحريرها”. وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب قد اعلن في وقت سابق ان القوات الأمنية انهت الصفحة الأولى من تحرير الساحل الايسر للموصل بتحرير 40 حيا وتكبيد عصابات داعش الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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