 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

مكافحة الارهاب تحرر المستوصف الصحي بحي السكر وتسيطر على الضفة الشرقية للجسر الرابع بالموصل

الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 2:54 - 09/01/2017 - عدد القراء : 2

فِي اطار تقدمها في قاطع عمليات الساحل الايسر بالموصل تمكنت قوات جهاز مكافحة الارهاب، امس من تحرير المستوصف الصحي بحي السكر في الساحل الايسر للموصل. وكان جهاز مكافحة الارهاب قد حرر، السبت، حي الغفران شمال حي الوحدة في الموصل ورفع العلم العراقي فوقه. وميدانيا ايضا تمكن طيران الجيش امس من تدمير مستودعاً للوقود تابع لداعش في الجانب الأيمن من الموصل. وذكر بيان لوزارة الدفاع ان “أبطال طيران الجيش تمكنوا بواسطة الطائرة المسيرة CH4، من توجيه ضربةٌ جوية قاصمة ودقيقة، أسفرت عن تدمير مستودع للوقود تابع لإرهابي داعش في تقاطع حي الأندلس في الجانب الأيمن من الموصل. الى ذلك، سيطرت قوات مكافحة الارهاب على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في الساحل الايسر لمدينة الموصل”. وذكر بيان لقائد عمليات (قادمون يا نينوى) عبد الامير يار الله ان “قوات جهاز مكافحة الارهاب سيطرت على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في الساحل الايسر لمدينة الموصل”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
10°
13°
الثلاثاء
14°
الأربعاء
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • دار ثقافة الاطفال توقد شمعتها السابعة والاربعين
  • ولادة 4 توائم في عامين مختلفين
  • بريطانية تعثر على بطاقة يانصيب رابحة في سلة المهملات
  • غراب يمنع مواطن إستوني من السفر بعدما سرق جواز سفره
  • هندية تعود للحياة بعد 40 عاماً من إعلان وفاتها
  • سائق نسي أين ركن سيارته يستعيدها بعد 6 أشهر
  • زوج يرفض الحديث إلى زوجته منذ 20 عاماً
  • بانكوك تسحب البساط من لندن كأكبر مقصد سياحي في العالم
  • مومباسا..أشهر مدينة سياحية في كينيا

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية