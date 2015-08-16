مكافحة الارهاب تحرر المستوصف الصحي بحي السكر وتسيطر على الضفة الشرقية للجسر الرابع بالموصل

فِي اطار تقدمها في قاطع عمليات الساحل الايسر بالموصل تمكنت قوات جهاز مكافحة الارهاب، امس من تحرير المستوصف الصحي بحي السكر في الساحل الايسر للموصل. وكان جهاز مكافحة الارهاب قد حرر، السبت، حي الغفران شمال حي الوحدة في الموصل ورفع العلم العراقي فوقه. وميدانيا ايضا تمكن طيران الجيش امس من تدمير مستودعاً للوقود تابع لداعش في الجانب الأيمن من الموصل. وذكر بيان لوزارة الدفاع ان “أبطال طيران الجيش تمكنوا بواسطة الطائرة المسيرة CH4، من توجيه ضربةٌ جوية قاصمة ودقيقة، أسفرت عن تدمير مستودع للوقود تابع لإرهابي داعش في تقاطع حي الأندلس في الجانب الأيمن من الموصل. الى ذلك، سيطرت قوات مكافحة الارهاب على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في الساحل الايسر لمدينة الموصل”. وذكر بيان لقائد عمليات (قادمون يا نينوى) عبد الامير يار الله ان “قوات جهاز مكافحة الارهاب سيطرت على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في الساحل الايسر لمدينة الموصل”.

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