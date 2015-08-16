واسط تحذر من عواقب قرار مجلس الوزراء بشأن محصول الحنطة

اعلنتْ لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة واسط ان “قرار مجلس الوزراء باستلام 200 الف طن من الحنطة ضمن هذا العام سيلحق ضررا كبيرا بالفلاحين وسيولد عواقب وخيمة”. وقال رئيس اللجنة هاشم العوادي ان “واسط تمثل سلة خبز العراق ومحصولها يبلغ 800 الف طن وان هذا القرار سيلحق ضرر كبير بالفلاح في محافظة واسط”. واضاف ان “الفلاحين يتحملون تأخير المستحقات المالية المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير كل عام”. وناشد العوادي مجلس الوزراء “التراجع عن هذا القرار الذي يمثل ضربة قاصمة للفلاح وأن كانت نية الفلاحين تتجه للعزوف عن الزراعة لعدم وجود الأموال الكافية لديهم وتكبلهم بالديون”. يذكر أن محافظة واسط، سوّقت خلال الموسم الزراعي الماضي، نحو 800 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير و2000طن من الشعير. جدير بالذكر ان واسط احتلت ترتيب المحافظات بمحصولي الحنطة والشعير خلال السنوات الخمسة الاخيرة بمساحة مزروعة بلغت نحو مليونا، و193 ألف دونم لزراعة محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي الشتوي من العام الماضي.

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