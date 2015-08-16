 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات بالمنطقة

وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات بالمنطقة
الصفحة الاولى - بغداد: متابعة العدالة - 20:32 - 19/05/2026 - عدد القراء : 200

 

بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هيمش فولكنر، الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته العدالة ، أن “وزير الخارجية، فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً، تلقى من وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هيمش فولكنر”، مبيناً أنه “في مستهل الاتصال، أعرب فؤاد حسين عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، فيما هنأ الوزير البريطاني فؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مهام وزارة الخارجية مرةً أخرى”.

وأضاف، أن “الاتصال شهد بحث العلاقات العراقية – البريطانية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، فضلاً عن مناقشة الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة”.

وتابع: “كما جرى استعراض عملية تشكيل الحكومة العراقية وأولويات الحكومة الجديدة، ولا سيما الملفات المتعلقة بالاقتصاد والأمن، إلى جانب بحث أولويات وزارة الخارجية في حماية العراق من تداعيات الحرب الدائرة، وتطوير العلاقات الدولية، وترميم العلاقات مع الدول الخليجية.”

من جانبه، أكد الوزير البريطاني، بحسب البيان، دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة، وحرص المملكة المتحدة على مواصلة التعاون والتنسيق مع العراق في مختلف المجالات

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
36°
37°
Wed
42°
Thu
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2026 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية