وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات بالمنطقة

بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هيمش فولكنر، الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته العدالة ، أن “وزير الخارجية، فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً، تلقى من وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هيمش فولكنر”، مبيناً أنه “في مستهل الاتصال، أعرب فؤاد حسين عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، فيما هنأ الوزير البريطاني فؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مهام وزارة الخارجية مرةً أخرى”.

وأضاف، أن “الاتصال شهد بحث العلاقات العراقية – البريطانية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، فضلاً عن مناقشة الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة”.

وتابع: “كما جرى استعراض عملية تشكيل الحكومة العراقية وأولويات الحكومة الجديدة، ولا سيما الملفات المتعلقة بالاقتصاد والأمن، إلى جانب بحث أولويات وزارة الخارجية في حماية العراق من تداعيات الحرب الدائرة، وتطوير العلاقات الدولية، وترميم العلاقات مع الدول الخليجية.”

من جانبه، أكد الوزير البريطاني، بحسب البيان، دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة، وحرص المملكة المتحدة على مواصلة التعاون والتنسيق مع العراق في مختلف المجالات

