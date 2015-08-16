وزير الخارجية يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على السجون بسوريا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، جوشوا هاريس، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على السجون، ومنع عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الفرار.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته العدالة ، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، جوشوا هاريس، في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز التعاون القائم على الاحترام المتبادل”.

وأضاف، أن “الوزير استعرض خلال اللقاء الحراك السياسي الداخلي، مؤكداً أهمية إنجاز الاستحقاقات الوطنية في مواعيدها الدستورية، ولا سيما ما يتعلق باختيار حكومة فاعلة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار السياسي، ودعم مسار الإصلاح والتنمية في البلاد.”

وأشار البيان إلى أن “الوزير أكد في ضوء مناقشة الأوضاع الخطيرة في سوريا، ضرورة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على السجون، ومنع عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الفرار”.

وتابع: “كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار، وخفض حدة التوترات في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين

