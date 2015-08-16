وزير العمل: سيتم اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية المقطوعة بأثر رجعي

أكدَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني انه سيتم اطلاق رواتب اعانات الحماية الاجتماعية المقطوعة بأثر رجعي. وقال السوداني امس الاحد أن “المسوحات التي تقوم بها وزارة التخطيط بشان عدد الفقراء الموجودين في العراق تعطي قراءة لنسبة الفقر في العراق وهو مسح كامل يمثل أوسع مسح لجميع الفقراء”. وتابع قوله أن “من يريد أن يعترض على إجراء المسح فليعطي آراءه بهذا الموضوع”، مبينا انه “تم قطع رواتب بعض الاشخاص بالتالي سيتم اطلاق رواتب التي توقفت بأثر رجعي بعد موافقة اللجنة المعنية المختصة بهذا الأمر والتأكد من أن الذين تم قطع رواتبهم فقراء ومستحقين”. وكان العشرات قد تظاهروا في وقت سابق من مختلف المحافظات احتجاجا على وقف إعاناتهم الشهرية ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

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