وزير المالية : البلاد تواجه تحديات مالية في ظل المتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة وانحسار الصادرات النفطية

أكد وزير المالية فالح الساري،، أن البلاد تواجه تحديات مالية في ظل المتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة وانحسار الصادرات النفطية، مشيرًا إلى الحاجة لإقرار تشريعات وإجراء تعديلات لدعم مسارات الإصلاح وتعزيز قدرة الدولة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته العدالة ، أن “وزير المالية فالح ساري، التقى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالإصلاح المالي والإداري”.

وأكد الساري- حسب البيان- أن “البلاد تواجه تحديات مالية متزايدة في ظل المتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة وانحسار الصادرات النفطية، وما يرافقه من تراجع في الإيرادات، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود ودعم الإجراءات الكفيلة بتأمين الالتزامات المالية للدولة”.

وأشار الساري إلى “الحاجة لإقرار تشريعات وإجراء تعديلات على عدد من القوانين، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح المالي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

من جانبه، أكد الحلبوسي “دعم مجلس النواب لخطوات وزارة المالية الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المالية، ومساندة الجهود الحكومية في التعامل مع الوضع المالي المعقد الذي تمر به البلاد

