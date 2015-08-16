وزير النفط: الوزارة تتعامل بالشفافية المطلوبة في تصدير النفط وفق ادق المعايير العالمية

دعت وزارة النفط اعضاء لجنة الطاقة النيابية والخبراء والأكاديميين والمهتمين الراغبين في الاطلاع على آليات تصدير النفط الخام العراقي من المنافذ الجنوبية للانضمام إلى الرحلة التي ستنظمها إلى الموانئ الجنوبية الشهر المقبل. وقال وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي في بيان صادر عن الوزارة، انه اوعز الى شركة نفط الجنوب والمكتب الاعلامي في الوزارة بتنظيم هذه الزيارة بهدف أطلاع السادة النواب والمهتمين والخبراء على الاليات والمعايير المعتمدة في تصدير النفط الخام عبر موانئ التصدير في جنوب العراق من أجل الاطلاع عن قرب على هذه الاليات وقطع الشك باليقين “.

وأضاف أن” الوزارة تتعامل بالشفافية والدقة المطلوبة في تصدير النفط الخام عبر جميع منافذ التصدير ووفق ادق المعايير العالمية .

وتابع الوزير ان الصادرات النفطية العراقية خاضعة للرقابة الصارمة والتدقيق من قبل جهات محلية وخارجية ولايمكن التلاعب في الكميات المصدرة وان الوزارة تعتمد العدادات الالكترونية والمعايرة من قبل شركة عالمية رصينة ، وتمت الاشادة من قبل تلك الجهات بجهود الوزارة والتزامها بالمعايير العالمية “.

وشدد اللعيبي على احترام جميع الآراء والملاحظات من قبل النواب والخبراء والمعنيين وان أبواب الوزارة وشركاتها مشرعة لإيضاح الآليات المعتمدة في تصدير النفط الخام ، مطالبا تلك الجهات التريث في اطلاق الأحكام والتصريحات قبل تأكيد الوزارة المعنية لصحة ودقة تلك المعلومات او عدمها “.

واكد حرص وزارة النفط والعاملين فيها الحفاظ على الثروة الوطنية والعمل على تنميتها وازدهارها خدمة للاقتصاد الوطني .

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