وزير النفط يؤكد اهمية وضع الخطط الطموحة لتطوير الثروة النفطية والغازية في البلاد

اكدَ وزير النفط جبار علي حسين لعيبي على اهمية وضع الخطط والبرامج الطموحة لتطوير وتنمية الثروة النفطية والغازية في العراق من خلال مواكبة التطورات والمتغيرات في صناعة النفط والغاز في العالم. وذكر بيان للوزارة ان “وزير النفط عقد أجتماعاً في محافظة البصرة مع مسؤولي الشركات النفطية الوطنية، وجرى فيه مناقشة الخطط والبرامج للسنوات 2020،2019،2018،2017 لقطاعات الاستخراج والتصفية والحفر وصناعة الغاز والتوزيع والتعليم المهني النفطي والتدريب”. واشار الوزير الى “ضرورة الاهتمام باعداد الكوادر العلمية المؤهلة، فضلا عن اهمية تضمين الاتفاقيات والعقود مع الدول والشركات العالمية بنودا خاصة لتدريب وتطوير العاملين في القطاع النفطي”. واضاف الوزير ان “الوزارة تهدف الى وضع الخطط الطموحة من اجل الارتقاء بالبنى التحتية وتنشيط قطاع الاستثمار في عملية التنمية والتطوير بهدف الاستثمار الامثل للثروة النفطية وتنمية وتطوير القطاع النفطي”، مؤكدا ان “الوزارة وبفضل جهود العاملين في القطاع النفطي العراقي قد نجحت في تحقيق زيادات غير مسبوقة في الانتاج والتصدير وفِي تلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في أنحاء العراق، فضلا عن ذلك بذل الجهود الاستثنائية في تلبية احتياجات العوائل النازحة والمواطنين في المناطق المحررة”. وحث الوزير الشركات النفطية الوطنية على بذل أقصى الجهود من اجل تحقيق الاهداف والخطط المستقبلية رغم التحديات الاقتصادية والمالية والامنية ، مؤكدا بان العراق هو المنتصر في النهاية بفضل الجهود المخلصة.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus