وزير النفط يدعو الشركات المصرية للمشاركة في تطوير الصناعة النفطية العراقية

دعا وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي كبريات الشركات النفطية المصرية للمشاركة الفاعلة في الاستثمار وتنفيذ مشاريع تطوير الصناعة النفطية والغازية .والتقى وزير النفط في القاهرة بعدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز داعيا الى مساهمتهم في المشاركة في تطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق، مشيدا بالكفاءة والخبرة التي تمتلكها الشركات المصرية في قطاعات الحفر والتصفية والغاز والتوزيع ونقل الطاقة والأنابيب والتكنلوجيا والتدريب والبنى التحتية وغيرها . وتابع اللعيبي: ان الوزارة حريصة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الاشقاء في مصر وتوسيع افاق مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشاريع المختلفة وان الوزارة تعمل على تشجيع الشركات على الاستثمار المشترك وتأسيس ائتلافات وشراكات حقيقة تخدم المصالح المشتركة .واشاد السيد الوزير بدور الشقيقة مصر ودعمها للعراق حكومة وشعبا ، مشيرا الى ان صناعة النفط و الغاز في العراق تتطور بشكل كبير وسريع ولدينا خطط طموحة لاستثمار الغاز لما يمتلكه العراق من احتياطات وثروات غازية كبيرة وهنالك مجالات كثيرة يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها .. مؤكدا ان الشركات المصرية لديها خبرات واسعه في مجال صناعة الغاز والقطاعات الاخرى .ويذكر ان العراق ومصر وقعا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجال تطوير الصناعة النفطية والغازية ، خلال زيارة وزير البترول المصري طارق الملا الى العراق في شهر تشرين الاول الماضي ، وتضمنت المذكرة التعاون المشترك بين الشركات النفطية المصرية والعراقية في مجالات الحفر والتكرير والتوزيع والتصدير وتدريب الملاكات الفنية والهندسية للمساهمة في تطوير القطاع النفطي العراقي .

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