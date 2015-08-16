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وفد عراقي برئاسة وزير التخطيط يزور القاهرة اليوم

وفد عراقي برئاسة وزير التخطيط يزور القاهرة اليوم
الصفحة الاولى - بغداد/متابعة العدالة - 4:34 - 09/12/2020 - عدد القراء : 108

من المقرر ان يزور العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء وفد وزاري عراقي برئاسة وزير التخطيط د. خالد نجم البتال، يضم وزراء الصحة والتجارة والصناعة وتستمر الزيارة ثلاثة أيام. وقال مصدر مسؤول في السفارة العراقية بالقاهرة في تصريح صحفي ان “الوفد سيوقع خلال الزيارة؛ سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري”، مشيراً إلى أن “المذكرات ستشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرا”.

وسيجري الوفد خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقي ونظرائهم المصريين، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، كما سيعقد اجتماع ثلاثي بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، على هامش الزيارة.

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