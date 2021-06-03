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أنشيلوتي يوضح سبب عودته لريال مدريد

أنشيلوتي يوضح سبب عودته لريال مدريد
الملحق الرياضي - 1:25 - 03/06/2021 - عدد القراء : 49

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أسباب رحيله المفاجئ عن إيفرتون، والعودة لتدريب ريال مدريد. وكان ريال مدريد، قد أعلن مساء الثلاثاء، تعيين أنشيلوتي مديرًا فنيًا للميرنجي حتى صيف 2024، في ولاية ثانية، خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان. وقال أنشيلوتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أريد شكر نادي إيفرتون واللاعبين والمشجعين على منحي الفرصة لإدارة هذا الفريق العريق”. وأضاف “لقد قررت الرحيل عن التوفيز، أمامي اختبار جديد مع النادي الذي كان دائمًا لديه مكانة خاصة في قلبي، وهو ريال مدريد”. وأتم المدرب الإيطالي “أغادر جدران إيفرتون، وأحمل معي كل اللحظات الرائعة التي عشناها معًا، أتمنى التوفيق للفريق والمشجعين”. يذكر أن كارلو أنشيلوتي عمل مدربًا لريال مدريد من قبل، وتحديدًا في الفترة من 2013 وحتى 2015، وقاد الفريق الملكي لتحقيق دوري أبطال أوروبا (العاشرة).

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