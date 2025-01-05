اتحاد البليارد: نعمل على خلق دماء جديدة تدعم المنتخبات الوطنية

أكد رئيس الاتحاد العراقي للبليارد والسنوكر، شمس الدين عبد العال، أن الاتحاد يركز على اكتشاف لاعبين جدد لتدعيم المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الدولية المقبلة. وقال عبد العال: إن” الاتحاد يولي اهتماماً خاصاً بالبحث عن المواهب الشابة، وقد حرص على تنظيم بطولات خالية من لاعبي المنتخب الوطني بهدف إبراز هذه المواهب وخلق دماء جديدة في اللعبة”. وأضاف عبد العال، أن” العديد من الأبطال الموهوبين قد تم اكتشافهم خلال بطولة العراق التي اختتمن مؤخراً وشارك فيها الكثير من اللاعبين، وهم ينافسون لاعبي المنتخب الوطني بمهاراتهم العالية، معبراً عن أمله بأن يكونوا بذرة جديدة للبليارد العراقي في المستقبل”. وتابع عبد العال أن ” اتحاده يعمل على تنظيم بطولة للشباب خلال الفترة المقبلة، التي سيتبع فيها نفس النهج لاكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتنميتها”.

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