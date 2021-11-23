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اتحاد الجودو يكشف عن خطة قصيرة الأمد تحضيراً لدورة الألعاب الآسيوية

اتحاد الجودو يكشف عن خطة قصيرة الأمد تحضيراً لدورة الألعاب الآسيوية
الملحق الرياضي - 2:05 - 23/11/2021 - عدد القراء : 96

كشف نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للجودو عدي الربيعي، عن خطة قصيرة الأمد لتحضير المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية. وقال الربيعي الاثنين، إن” الاتحاد العراقي للجود تعاقد رسمياً مع التونسي الدولي انيس لونيفي لمدة سنة قابلة للتمديد ، وهو بطل العالم في اللعبة ولديه الميدالية الذهبية على مستوى العالم في 2001 في المانيا وبرونزية بطولة العالم 2003 وكذلك بطل البحر الابيض المتوسط وافريقيا وبطل دورات عربية اضافة الى قيادته المنتخبات التونسية الوطنية”. وأوضح الربيعي، أن” من الخطط التي وضعت مع المدرب هي الإشراف على تدريب المنتخبات الوطنية وتطوير اللعبة في المحافظات وكذلك إقامة دوارات تدريبية مكثفة للمدربين وإجراء زيارات ميدانية للاطلاع على واقع اللعبة وتطورها”. واضاف الربيعي،أن: ” هنالك هدفين أساسيين خلال العام المقبلن هما المشاركة في بطولة العرب التي ستقام شهر آذار المقبل في الأردن، و المشاركة في الدورة العربية التي ستقام خلال ايلول المقبل في الصين “. وتابع الربيعي، أن” اتحاد اللعبة يأمل خلال الفترة المقبلة بفتح باب التعاون مع الاتحاد التونسي لإقامة معسكرات تدريبية مشتركة للطرفين “، مشيراً، الى أن” الاتحاد يتطلع الى فتح باب التعاون مع الاتحاد الإيراني والفرنسي لإقامة المعسكرات فضلاً عن معسكر تونس”. وأردف الربيعي، أن” المدرب التونسي يمتلك فكرة جيدة عن اللاعب العراقي ومدى مهارته ولديه خلفية جيدة عن الجودو العراقية “، مؤكداً، أن” الاتحاد العراقي يعده مكسباً كبيراً نأمل من خلاله تطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بواقع اللعبة “.

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